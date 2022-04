Aan welke vinkjes voldoen gevluchte Oekraïners?

‘U bent een geluksvogel, hoor’, bevestigt de enthousiaste vogelaar. Op deze zonovergoten lentedag maken we met ons gezin een ommetje, onderweg naar de noodopvang. De blauwe ijsvogel is weer in het land. Al weken verwacht de beste man, gewapend met verrekijker, alle exoten in de grote trek. Hij is euforisch over hun uitheemse schoonheid en verwacht geen nut van hen. Zonder wederkerigheid en in grote aantallen mogen ze hier neerstrijken om met zorg te worden ontvangen. Hebban olla vogala nestas hagunnan, hinase hic anda tu. Ja, zij wel. Want terwijl deze vogels zich tegoed doen aan de voedzame bodem die Nederland biedt aan vermoeide trekvogels, ontspint zich in grote-mensen-land een andere realiteit. De passie voor deze migratie is illustratief voor de afgelopen twee maanden waarin heel Holland holt voor Oekraïne. Deuren van gesloten gewaande AZC’s gaan open, vergeten regelgeving wordt afgestoft, logeerkamers krijgen een voorjaarsschoonmaak. Bussen rijden naar de Poolse grens en halen Oekraïners op. Wijken beantwoorden aan praktisch elke oproep in de kleuren blauw en geel.