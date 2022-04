Bedevaartgangers mogen weer naar Lourdes om steun te zoeken bij Maria

De afgelopen twee jaar werd de jaarlijkse ziekenbedevaart van de Orde van Malta naar Lourdes vanwege corona afgeblazen. Het was onmogelijk om met een groep zieken op pad te gaan. Maar nu mag het weer. Ik ben op dit moment in Lourdes, een van de meest bekende Mariaheiligdommen in Europa. Ieder jaar reizen enkele miljoenen gelovigen naar dit stadje in het zuiden van Frankrijk. Zij geloven dat Maria hier in 1858 een aantal keren aan een jong meisje, Bernadette Soubirous, is verschenen.

Al jaren begeleid ik de bedevaart van de Maltezer Orde. Wij zijn zes dagen op pad. En tijdens zo’n bedevaart, zo is mijn ervaring, komt het beste in de mens naar boven. Mensen zijn vriendelijk en geduldig. De begeleiders zijn dienstbaar aan de zieken en wij allen beleven mooie en gezegende dagen. Voor katholieken is Maria, juist ook als moeder van de Heer, een dierbare vrouw. Zij heeft Jezus de wereld binnen mogen dragen en zij was aan haar Zoon trouw tot bij het kruis. Maria weet wat lijden is. Bekend zijn de afbeeldingen van haar met het dode lichaam van Jezus op haar schoot. Tegen die achtergrond zoeken nogal wat katholieken steun en troost bij Maria. Maria is voor veel bedevaartgangers in Lourdes een voorspreekster bij de Heer.

In mij..

