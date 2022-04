Een nachtmerrie voor iedereen: een gasexplosie. Laatst in een huurflat in Bilthoven. Dergelijke incidenten zijn er vaker geweest. Ik maak me zorgen om de jarenzestigflats in Hoogeveen. Vooral de koopflats, die slecht worden onderhouden. Bouwtekeningen ontbreken vaak, zo weet ik uit eigen ervaring en er is onvoldoende zicht op de constructie. Bovendien is niet duidelijk wie toegang heeft tot de meterkast en de gasknop. Ook zijn er in deze flats (met een Vereniging van Eigenaren) geen protocollen over hoe om te gaan met gaslekken. Dit soort zaken lijkt me een goede aanleiding om de situatie in oude portiekflats te onderzoeken.