Foto van vrouw op de CGK-synode

Hoe verschillend men ook denkt over ‘de vrouw in het ambt’, wat een confronterende, maar tegelijkertijd ook verdrietige en vernederende foto van mannenbroeders die zich laten voorzien van koffie en koek door een vrouw (ND, 23 april). Alsof wij alleen daarvoor door God geschapen zijn.

Nunspeet, 22 april 2022. De synode van de CGK is bijeen in de Oenenburgkerk.

Ik respecteer de keuze van de vrouw die zich beschikbaar stelt om die rol te vervullen, maar vraag me tegelijkertijd ook af of wij als vrouwen werkelijk alleen maar gemaakt zijn om koffie met koek te presenteren aan de mannenbroeders of de vloer van de kerk te dweilen.

Want doorgaans zijn het toch de vrouwen, de moeders, die het geloof doorgeven en voorleven. Zijn het de vrouwen die trouw zijn en ook vandaag de dag volharden in het geloof, zijn zij degenen die Jezus onophoudelijk volgden en aan wie Jezus het eerst verschenen is.

Dat is niet een verzinsel of een feministische gedachte mijnerzijds, maar dit lees ik op meerdere plekken in de evangeliën. Het waren de vrouwen die trouw waren, niet de mannen. En door de eeuwen heen is gebl..

