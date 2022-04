Vol op het getemde orgel

Popliefhebber Gerard ter Horst schrijft over het kerkorgel, een instrument dat kennelijk door slechte ervaringen als trouwe kerkganger in zijn allergiezone zit (ND, 23 april). ‘Binnen de popmuziek lukt namelijk iets wat ik in de kerk maar beperkt heb meegemaakt: het temmen van het pijporgel tot een niveau en volume waarin het dienstbaar is aan het geheel, de song en de zang.’ Ik weet niet waar hij altijd kerkt of gekerkt heeft, maar elke (amateur)organist weet dat registers open en ook weer dicht kunnen, aangepast aan de tekst van de psalm of het gezang of lied (in pop-Nederlands: ‘song’). Opmerkelijk genoeg is zijn ultieme voorbeeld van hoe het wel zou moeten (‘Er is echter één song waar het kerkorgel volledig tot zijn recht komt …) een song die clichématig vol op het orgel wordt begeleid en – en daar zit dan de allergie van menig organist – met een uiterst beperkt akkoordschema. In mijn oren steekt dit voorbeeld qua orgelgebruik niet positief af ten opzichte van een song als ‘If I had Words’ van Scott Fitzgerald en Yvonne Keeley (1977). In (vrijwel) elke kerkdienst wordt – ook door amateurorganisten – een creatiever en meer getemd gebruik van het kerkorgel gemaakt. En waar dat niet zo is, zou de kerkenraad mogen ingrijpen (bijvoorbeeld door de amateurorganist naar een goede docent te sturen).