Waarom zou jongere in de kerk afhaken?

‘Heel wat kerkenraden piekeren over de vraag hoe de jongeren weer de kerk in te krijgen. Die komen echt niet terug als je vrouwelijke ambtsdragers invoert’, zei Herman Selderhuis in een interview met deze krant (Nederlands Dagblad, 19 april). Deze zin bleef haken.

Dat probleem los je ook niet zomaar op, want de jeugd staat voor grote vraagstukken die op hen afkomen, zoals klimaat, wie of wat ben ik als het gaat om genderidentiteit, studieschuld, vind ik ooit een huis, wat moeten we aan met alle vluchtelingen, is er wel genoeg eten voor iedereen, om maar een paar dingen te noemen. En nee, met de vrouw in het ambt los je deze vraagstukken niet op. Maar die vrouwen en moeders zijn vaak wel de opvoedster, vertrouwenspersonen, zondagsschooljuffen en juffen op school. Zij trekken met de jeugd op en ze voeden hen op tot mensen die hun verantwoordelijkheid gaan pakken in kerk en wereld. Zij staan heel dicht bij de jeugd en zien het als er iets dwarszit.

De vraag is of je als kerk verder wilt in je kerkenra..

