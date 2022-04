Misschien is dit de kracht van het Jodendom: het negatieve ‘omturnen’ in iets positiefs

Herdenkingen zorgen ervoor dat de Joodse gemeenschap langzamerhand teruggroeit naar haar vertrouwde plaats in de Nederlandse samenleving. Het is een onderdeel van een groeiproces dat ons uiteindelijk terugvoert tot de Enige Echte Waarheid, schrijft Raphael Evers.

Over enkele dagen is het weer zover: 4 mei, de dodenherdenking en 5 mei, de bevrijding. Mijn ouders kwamen uit grote joodse families. Vrijwel niemand heeft de Holocaust overleefd. Mijn moeder heeft op heel veel verschillende adressen ondergedoken gezeten. Telkens werd ze weer verraden. Uiteindelijk werd ze opgepakt, naar Vught gebracht en in een beestenwagen naar Auschwitz op transport gezet.

Ik zit nu in Israël, dat officieel nog niet bestond toen de Holocaust zich in Europa afspeelde. Hier is het begrip voor ons groepsleed vanzelfsprekend. Het jodendom is hier veel voller en krachtiger. Joden ervaren een zeer sterke band met hun land. Er is maar één land in de wereld waar wij echt thuis zijn. Nederlanders zouden zich in principe prima i..

