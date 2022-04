Zestien antwoorden op de vraag: Majesteit, wat vindt u van de kritiek?

Majesteit, er zijn steeds meer mensen die kritisch zijn op het koningshuis. Wat doet dat met u?

Ik zag uw vraag aankomen en kan op zestien manieren antwoorden:

- Natuurlijk ben ik er kapot van. Dit kan niet langer zo doorgaan.

- Had u me eigenlijk al gefeliciteerd met mijn verjaardag?

- Ik stop ermee. Vanaf morgen zijn we een republiek. Dat zal ze leren.

- Zoals u in dit onderzoek kunt lezen, is de steun voor de monarchie stabiel ten opzichte van 2021. Dat is geweldig nieuws.

- Het is voor mij vooral pijnlijk dat ik als cijfer een 6,7 van de onderzochte groep krijg en mijn vrouw een 7,6. Ze plaagt me daar regelmatig mee. Weet u zeker dat die getalletjes niet omgedraaid zijn?

- Ik ga me diepgaand bezinnen. Doet u mee?

- In 2020 had 76 procent nog..