Het is verstandig als de Europese Unie Oekraïne niet versneld lid laat worden

Oekraïners hebben er recht op dat de EU hen een eerlijk perspectief biedt. Versneld lidmaatschap is helaas geen optie. De kans is te reëel dat Oekraïne niet alle noodzakelijke hervormingen zal hebben doorgevoerd wanneer het formeel toetreedt. Op de foto is te zien: de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen tijdens een ontmoeting eerder deze maand.

(beeld Epa)