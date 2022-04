Kijk niet weg van Russische oorlogsmisdaden als stelen en verkrachten

De oorlog in Oekraïne is ook onze oorlog. We mogen niet wegkijken van Russische oorlogsmisdaden, maar moeten krachtig ingrijpen.

In het Westen gaan stemmen op die zeggen dat de oorlog in Oekraïne niet de onze is. Er zijn zelfs politici die brabbelen over een ‘Russische kwestie'. Beeld: Oekraïners naast Russische militairen op straat in Marioepol.

Dat de oorlog in Oekraïne niet naar wens verloopt, is inmiddels zelfs doorgedrongen tot het normaal gesproken zeer volhardende propaganda-apparaat van het Kremlin. De al enkele malen gewijzigde datum voor de ‘Endsieg’ staat inmiddels op 9 mei. Dat is sinds 1965 de feestdag ter meerdere glorie van de overwinning van het Rode Leger op het Duitse Rijk.

In tegenstelling tot wat het ministerie van Defensie beweert, is er in deze oorlog geen enkele sprake van een gerichtheid op militaire doelen. In een door Russische troepen als kazerne misbruikte school in een voorstad van Kiev lieten soldaten een boodschap na op de muur: ‘Wie heeft jullie toegestaan om goed te leven?’ En daarmee is de drijfveer van de weergaloze agressie tegen het buurland in..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .