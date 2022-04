‘Kletspraat’ van vrouwen

De kerk van Jezus Christus is gebaseerd op ‘kletspraat’ van de vrouwen, die het graf hadden bezocht. Daarna gingen Petrus en Johannes op onderzoek uit en moesten het beamen, ze hadden toch gelijk. De Heer is waarlijk opgestaan.

Tweeduizend jaar later moeten vrouwen zwijgen, zelfs als je roeping hebt ontvangen om predikant te worden. Hoe was het ook alweer? Was de Heilige Geest niet op alle vlees uitgestort, allen die op die pinksterdag bij elkaar waren? Op ieder van hen, lees ik. In dat bovenvertrek, daar hielden ze verblijf: elf apostelen samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus en met zijn broers. We hebben een opdracht gekregen, broeders afgevaardigden, om te verkondigen en je als een levende steen in te zetten voor Gods koninkrijk, zowel mannen als vrouwen.

Jezus was uitermate streng naar Farizeeën en schriftgeleerden die het volk ‘de wet’ voorschreven. Nu heeft de autonome gemeente niets meer te zeggen.

Het heilsfeit van Pinksteren mag bi..

