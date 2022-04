Bekwame vrouwen

Wat een verdrietig besluit van de synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Mijn zus Marian was veertig jaar geleden een van de eerste vrouwen in de CGK die predikant wensten te worden. Toen was daar geen ruimte voor en nu nog niet. De professoren zeiden toen tegen haar: Blijf toch CGK, over enkele jaren is wat je wilt mogelijk. Ook de besluittekst roept vragen op. ‘Vrouwen’ worden geplaatst tegenover ‘bekwame mannen’. Volgens mij zijn er alleen maar ‘bekwaam gemaakte mannen’ (2 Korintiërs 3 vers 5). Door deze woordkeuze komt een niet-gestelde vraag boven. Kan God ook vrouwen bekwaam maken? Mijn antwoord is ja.