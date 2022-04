Kinderen zijn de echte lachexperts. Hun pretoogjes mogen niet verstommen

Het is Koningsdag en dus mag koning Willem Alexander vandaag weer vriendelijk lachen en zwaaien. Ik weet niet of de nieuwste cijfers over zijn dalende populariteit impact hebben op zijn humeur. Met name de jongeren zijn al een paar jaar minder enthousiast over ons staatshoofd. Nee, de monarchie hoeft niet te verdwijnen, maar onze koning heeft met zijn riante levensstijl wel zijn hand overspeeld. De in coronatijd mislukte Griekenlandvakantie en zijn handen schudden en geen afstand houden in Den Haag hebben het imago van de koning geen goed gedaan. Toch denk ik dat Willem zonder al te veel moeite zijn glimlach weer talloze keren tevoorschijn zal toveren in het mooie Maastricht.

Veel mensen zullen zijn blij met de jaarlijkse feestdag. En dat..