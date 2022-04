Hoe hulpverlening die echt verschil kan maken, stukloopt op bureaucratie.

Drie keer per week houdt Ryan, vrijwillig, de jongeren van de straat. Ze geloven in hem. Hij gelooft in hen. Maar Ryan betaalt veel uit eigen zak. En dat kan niet lang meer duren.

De hulp die wel wordt aangeboden, is vaak gebaseerd op een oppervlakkige inschatting van de situatie in de wijk.

Ik ontmoet Ryan op een woensdagavond. Alle partners die gebruik maken van ons pand, in een van de armste wijken van Nederland, zijn uitgenodigd om met elkaar kennis te maken. Ryan is er voor het eerst bij. Hij is halverwege de twintig en geboren en getogen in deze wijk, die behalve flats, een supermarkt en een paar kappers, niet veel te bieden heeft voor opgroeiende jongeren.

Ryans werk als freelance muzikant viel in de coronatijd weg. Hij zag pubers uit de wijk rondhangen op straat. Hij besloot wat te gaan doen. Als rapper weet hij hoe snel je in deze wijk in contact komt met mensen die je gouden bergen beloven maar je meenemen in een harde, ruige wereld. Daar is hij zelf van teruggekomen, en daar wil hij de jongeren bij weghouden. Dus g..

