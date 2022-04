Voordat we drones bewapenen moeten er eerst goede afspraken gemaakt worden

Een meerderheid van de Tweede Kamer is er voor dat Nederlandse drones bewapend de lucht in mogen en niet alleen meer gebruikt worden voor verkenningsvluchten. De opvatting dat drones mensenlevens sparen, klopt echter niet.

Het resultaat van een fout na een aanval met een Amerikaanse drone in de Afghaanse hoofdstad Kabul, op 19 september vorig jaar. Een hulpverlener werd voor terrorist aangezien. De VS boden excuses aan. Er vielen tien doden, waaronder zeven kinderen.

De Russische invasie van Oekraïne wordt door sommigen in de Nederlandse politiek aangegrepen om, met een beroep op de ‘veiligheid’, oude paarden van stal te halen. Het meest recente voorbeeld daarvan is de motie van de Tweede Kamer om de nieuwe Nederlandse MQ-9 Reaper drones direct ook te bewapenen. VVD-Kamerlid Peter Valstar stelt dat ‘de inzet van Turkse bewapende drones in Oekraïne laat zien hoe effectief deze zijn’. Daarnaast meent Valstar dat als het misgaat, alleen materiaal en geen mensenlevens verloren gaan. Dit klopt niet.

Het gebrek aan feitelijkheden is precies wat het wereldwijd toenemende dronegebruik zo problematisch maakt, zowel in theorie als in de praktijk. In plaats van zich in het heetst van de strijd te laten verleiden..

