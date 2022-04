Krim & Kosovo, wij meten met twee maten

Toen de Sovjet-Unie uiteenviel wilde de Krim (een groot Russisch schiereiland dat pas in 1954 door Sovjetleider Nikita Chroesjtsjov bij Oekraïne werd gevoegd) een referendum of het bij Oekraïne wilde blijven of terugkeren tot Rusland.

De bevolking is zestig procent Russisch, dertig procent Oekraïens en bestaat voor tien procent uit kleinere minderheden. Een meerderheid sprak zich uit voor een autonome republiek binnen de Sovjet-Unie.

Westerse landen erkenden de referendumuitslag uit 1991 niet.

Toen Joegoslavië uiteenviel wilde Kosovo (een Servische provincie die iets groter is dan de Randstad, waar ooit de Servische regering zetelde en die pas in 1974 door leider Josip Broz Tito tot staat werd opgewaardeerd) een referendum of het bij Servië zou blijven of onafhankelijk zou worden. Tijdens zes eeuwen Turkse bezetting bekeerde de Albanese minderheid zich tot de islam en kregen ze véél kinderen. In enkele eeuwen werden Serviërs zo minderheid in eigen land. Evenals Monteneg..

