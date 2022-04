Het is tijd voor pas op de plaats in de ruimtevaart

Juist bij toekomstige missies naar de ruimte zou het Westen samenwerken met Rusland. Dat staat nu op losse schroeven. In plaats van de Europese ruimtevaart er miljarden in te laten steken kan beter een goede kosten-batenanalyse worden gemaakt.

Deze week werd ruim een half miljoen dollar betaald voor precies 0,2 gram maanstof die Neil Armstrong onder het motto ‘een kleine stap voor de mens en een reuzenstap voor de mensheid’ meenam met de Apollo 11-missie in 1969. In totaal is er 382 kilogram aan maanstenen, rotsen, korrels en stof naar Moeder Aarde gehaald bij de zes Apollomissies. Als een gram 2,5 miljoen dollar waard is, kan de waarde van de hele hoeveelheid worden geschat op bijna een biljoen dollar.

Het is allemaal, behalve de 0,2 gram, in handen van de Amerikaanse staat die een gigaschuld van bijna dertig biljoen dollar (27.500 miljard euro) heeft. Er zou wat voor te zeggen zijn om het maar meteen op de markt te gooien. Er komt dan tenminste wat terug van de Apollomissies,..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .