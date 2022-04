Ga niet voorbij aan Jezus’ Joods-zijn

De reactie van Guijt en Paas (ND, 12 april) geeft mij reden voor een paar kritische kanttekeningen, om hun eigen woorden te gebruiken. Uit niets blijkt dat zij de intentie van Pieter de Boer begrijpen. Ze benadrukken het genadeverbond in Christus en stellen dat dat onze identiteit bepaalt. Allemaal waar, maar het gaat voorbij aan de bedoeling van De Boer om naast de Joden te gaan staan. Guijt en Paas zijn het ‘volkomen oneens met de opvatting van De Boer dat het bestaan van de kerk afhankelijk zou zijn van het Joodse volk’. Dat schrijft de Boer echter niet, hij schrijft over het voortbestaan van het Joodse volk. Het voortbestaan van Israël wordt al heel lang fysiek en geestelijk bedreigd, door stelselmatig het Joodse karakter van bijvoorbeeld de evangeliën niet te willen zien. Als De Boer spreekt over zijn Joodse broeders en zusters, wordt zelfs dat bekritiseerd. Jezus wordt genoemd als onze Broeder, maar aan het feit dat Hijzelf Joods was, wordt volledig voorbijgegaan. Hoe wil je ooit tot verbroedering komen als je zó blijft denken? Met mijn Joodse achtergrond wordt het mij bijna onmogelijk gemaakt om blijmoedig lid te zijn en te blijven van een christelijke kerk die geen oog heeft voor Gods verbond, hoe Israël daarin begrepen is en nog steeds een plaats heeft, hoe God (dóór de Messias) toewerkt naar een nieuwe wereld.