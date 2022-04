Prioriteiten

Ik lees momenteel uitgebreide artikelen over de synode van de CGK, en dan met name over de besluitvorming rond de kerken die afwijken van het officiële kerkstandpunt. Met Herman Selderhuis (ND, 19 april) ben ik het eens dat je de vraag mag stellen of er momenteel niet dringender onderwerpen aandacht verdienden, zoals jongeren, maar ook de krimp in de gemeenten. Ik lees nergens in de Evangeliën dat wij als kerken zo veel energie moeten steken in onderwerpen die nu een heikel punt zijn op deze synode. Wel lees ik dat wij heen moeten gaan en het evangelie moeten prediken. Laten wij daar als kerken in Nederland biddend onze primaire doelstelling van maken.