Een verbod op de verkoop van fastfood aan jonge kinderen. Een goed idee?

In de rubriek ‘Mijn Mening’ geven betrokken burgers iedere week hun mening over een actuele kwestie. Deze keer gaat het over fastfood. ‘Ook bij de supermarkt kun je slechte dingen kopen.’

(beeld nd, canva)

Jongeren halen graag een patatje of vette snack bij een fastfoodtent in de stad. Maar als het aan het Wetenschappelijk Instituut van het CDA ligt, is dat binnenkort niet meer mogelijk. Het instituut noemt fastfood zeer schadelijk voor de gezondheid en wil voorkomen dat mensen hier al op jonge leeftijd mee beginnen. Daarom adviseert ze een verbod op de verkoop van fastfood aan jonge kinderen.

Fakefood

Arjen Kooiman, hovenier

Fastfood is, anders dan de naam doet vermoeden, helemaal niet zo snel. Het heeft vaak een lange en bewerkelijke weg afgelegd voordat je het in je mond steekt. Al hapt het wel lekker snel weg. Geef het eens een andere naam: fakefood bijvoorbeeld. En stimuleer eigen (wildpluk)oogst. Zeker in deze vroege lente spruiten pluk..

