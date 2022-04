Schulden vaak niet te vermijden in onze samenleving

In het recent verschenen advies ‘Van schuld naar schone lei’, stelt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving dat schuldhulpverlening in wezen een volksgezondheidsvraagstuk is. De inrichting van onze samenleving doet ertoe.

Bij preventie denken we al snel aan minder roken, meer bewegen en gezonder eten. Dat deze zaken van belang zijn voor de gezondheid van jong en oud zullen we allerminst tegenspreken. Tegelijkertijd gaat preventie vooral ook over het garanderen van gelijke kansen op een gezond leven. Ons welbevinden én ons gedrag worden mede bepaald door onze omgeving. Met betrekking tot schulden is die omgeving zorgelijk.

In Nederland heeft ruim een derde van alle huishoudens - zo’n 2.8 miljoen - moeite om rond te komen. Bij de h..

