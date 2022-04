Babel en Moskou: de volken zwoegen tevergeefs

Toen op 24 februari jongstleden Rusland Oekraïne binnenviel, hield ik me - nog onbewust van de geopolitieke ontwikkelingen - de hele dag bezig met de exegese van Jeremia 51 vers 58: ‘Volken zwoegen voor niets en naties matten zich af voor vuur.’ Dit is het laatste vers van de veruit langste profetie in de Bijbel, de profetie over het grote Babel. Bijna anderhalf jaar had ik deze profetie intensief bestudeerd, en nu dan het opmerkelijke slot ervan.

Babel had met zijn superieure wapenmacht de toenmalig bekende wereld (uit de zesde eeuw voor Christus) overweldigd en geknecht. Het had, in de taal van Jeremia, zijn muren breed en zijn poorten hoog gemaakt. De wereld keek op tegen het oppermachtige Babel. Maar het profetisch woord laat er niets van heel: Babel zal in een zee van vuur en geweld ten onder gaan. Toen ik ’s avonds thuis kwam, vernam ik wat er was gebeurd. In één keer kreeg die oude profetie een ongekende zeggingskracht.

geen geweten?

We zijn nu bijna twee maanden verder, en hebben alles langs zien komen. De beelden van verwoesting en toenemende wreedheid van de agressor, het ontzaglijke lijden van een volk dat zich met de moed der wanhoop verdedigt. Maar ook de reacties vanuit de rest van de wereld, na de aanvankelijke ontzetting een langzaam innemen van posities: contra, pro, neutraal. Forse sancties zijn doorgevoerd, en onlangs werd Rusland geschorst als lid van de VN-mensenrechtenraad.

Het zou ook wel een gotspe zijn als een natie die zo evident het internationale humanitaire oorlogsrecht schendt, rustig mee blijft praten over de naleving van mensenrechten. Wat echter zo verontrustend is, is dat van de 193 VN-leden maar liefst 24 naties tégen deze schorsing stemden en 58 naties zich van stemming onthielden. Hoe is dit mogelijk, na Boetsja en Marioepol, heeft de wereld geen geweten? Er formeert zich een nieuwe wereldorde, menen commentatoren. Autocratische regimes tegenover het vrije Westen. De volken bewegen zich, vermoeien zich, matten zich af. Strijd volgt op strijd.

Of er een nieuwe wereldorde komt weet ik niet, wel dat de geschiedenis zich herhaalt. Na de Eerste Wereldoorlog werd de Volkenbond opgericht, in 1920 gevestigd in Genève. Het doel was om via deze supranationale organisatie voorgoed een einde aan alle oorlogen te maken. Maar in 1933 stapte Japan eruit, na een veroordeling omdat het Mantsjoerije was binnengevallen. In hetzelfde jaar volgde Duitsland, dat al vergaande plannen had om grote gebieden van andere naties ‘Heim ins Reich’ te halen.

Ook Italië verliet de Volkenbond, na de verovering van Ethiopië in 1936. Een grote meerderheid van landen stemde toen vóór de veroordeling van deze agressieve naties, maar het mocht niet baten. De oorlog brak uit, wereldwijd zelfs. We zijn nu een forse stap verder in de geschiedenis, met de opkomst van dictatoriale staten en de erosie van de democratie. De Volkenbond ging na de Tweede Wereldoorlog roemloos ten onder. Hoe het met de Verenigde Naties nu verder gaat – wie zal het zeggen?

verspreid virus

Het raakte al bijna ondergesneeuwd, maar met schrik herinneren we ons dat kort vóór de inval van Rusland in Oekraïne een onthutsend rapport uitkwam over het institutionele geweld van onze ‘politionele acties’ in Nederlands-Indië, 1946-1949. Een koloniale oorlog, dus, en dat kort na onze bevrijding van het juk van nazi-Duitsland. Dat volken zich afmatten, en tevergeefs, daar weten wij in Nederland ook over mee te praten.

Het virus zit niet alleen bij Poetin en de Russen, maar is veel breder verspreid. Een diep-menselijke trek: het woeden van volken en naties die ten koste van anderen zich rijkdom, grond, macht en aanzien willen verwerven. Jeremia ziet het om zich heen gebeuren, en hij ontmaskert het alles als volkomen zinloos. Dat is de kracht van de Bijbelse profetie, die waarheid spreekt.

Het slotvers van de grote Babelprofetie is een soort universeel uitroepteken, dat de menselijke arrogantie en machtswellust aan de kaak stelt. Niemand had in Jeremia’s dagen ooit gedacht dat het grootse Babel ooit nog zou vallen. Het beheerste de hele wereld van toen, en de toren van Babel reikte tot aan de hemel. Nebukadnezar noemde zich ‘heer van het universum’, zijn aspiraties reikten nog veel verder dan die van Poetin.

Maar net zoals aan de macht van Babel een einde kwam, zoals al eerder aan die van Ninevé, zo vergaat het alle grootmachten die een godvergeten greep naar de heerschappij doen, al dan niet gesteund door hun religie: Rome in de vijfde eeuw, Madrid in de zeventiende eeuw, Parijs in de negentiende eeuw, Berlijn in de twintigste eeuw en wie weet wanneer Moskou in de 21e eeuw. Volken zwoegen tevergeefs, en datgene waarvoor ze zich afmatten is gedoemd een prooi van het vuur te worden, vroeg of laat. De volken vermogen uiteindelijk niets tegenover de HERE die Koning is en Heer van alle machten, zo klinkt de profetie die ver boven zijn eigen tijd uitstijgt.

ongekende weg

Het kan je een gevoel van machteloosheid geven en zelfs moedeloosheid, als je alles om je heen ziet en hoort en leest: ‘voor niets, voor vuur’. De oude profetieën openen echter een perspectief dat verder reikt. In de wirwar van de geschiedenis gaat God zijn ongekende weg. Hij regeert, en het loopt Hem ten slotte niet uit de hand. Tegenover al wat tevergeefs is in het zwoegen van de volken rondom, is vast en zeker dat ‘onze inspanning voor de Heer nooit tevergeefs is’.

Hier reiken het slotvers van de Babelprofetie (Jeremia 51 vers 58) en het slotvers van Paulus’ evangelie over Christus’ opstanding (1 Korinthiërs 15 vers 58) elkaar de hand. Bruggen bouwen en vrede stichten, opkomen voor gerechtigheid en waarheid, hulp verlenen waar mogelijk, het kwade keren. In de naam van Jezus is dit nooit tevergeefs. Want niet de macht van Babel heeft het laatste woord, maar het Lam dat staat als geslacht, en dat de zegels van de boekrol verbreken zal (Openbaring 5).

Eric Peels is hoogleraar Oude Testament. Hij schrijft dit artikel als lid van de gezamenlijke onderzoeksgroep BEST (Biblical Exegesis and Systematic Theology) van de Theologische Universiteiten in Apeldoorn en Kampen.