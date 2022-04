Kerk alleen bij mannen in veilige handen?

In het interview met hoogleraar Herman Selderhuis (ND, 18 april) lijkt hij op te roepen tot een open discussie en dan moedig in eenheid verder.

In welke richting, daarover lijkt bij hem geen twijfel. Want midden in het interview staat een tendentieus zinnetje. Doelend op kerken die de vrouw in het ambt toestaan zegt hij: ‘Ik vraag me wel af of zo’n kerk met vrouwelijke ambtsdragers op den duur gereformeerd zal blijven.’

Ik heb mijn ambt als vrouwelijke ouderling met vreugde en van harte aanvaard. Deze insinuatie ervaar ik, ook richting andere vrouwelijke ouderlingen en predikanten, als uitermate kwalijk. Bedoeld of onbedoeld wekt het de suggestie dat met vrouwen in het ambt erbij ... Dus broer Herman, alleen bij jullie mannen is de kerk in veilige handen? Gelukkig is het anders. Liedboeklied 161 verwoordt het als volgt: ‘Christus gaat voor alles uit en alles rust in Hem, Hij ons hoo..

