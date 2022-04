Dit was propaganda voor Rusland

Het was ontluisterend het artikel te lezen van Hans Ester, voormalig Nijmeegs docent Duitse letterkunde (ND, 19 april). De Duitse minister Baerbock en NAVO-secretaris-generaal Stoltenberg van oorlogsretoriek beschuldigen, waar dezen niets anders doen dan steun verlenen aan een land dat al meer dan zeven weken blootgesteld wordt aan de barbarij van brute en nietsontziende Russische legerhorden. De Amerikaanse president Biden, die de agressor ter verantwoording roept, beschuldigen van het aanwakkeren van oorlogsvuur. De loftrompet steken over een land als Zuid-Afrika, dat bij monde van president Ramaphosa kiest voor lafhartig opportunisme door Rusland niet als agressor te bestempelen. Onderhandelingen bepleiten met een agressor met wie niet te onderhandelen valt. Ester lijkt het recht op zelfverdediging aan Oekraïne te willen ontzeggen. Hadden de geallieerden in de Tweede Oorlog met Hitler moeten onderhandelen in een poging die oorlog te beëindigen in plaats van capitulatie te eisen om daarmede het kwaad met wortel en tak uit te roeien?

De oorlog in de Oekraïne gaat tussen een land dat zijn vrijheid en territoriale integriteit verdedigt en een dictatuur waarin mensenlevens niet tellen. Het is een strijd tussen goed en kwaad. Ester verdraait de feiten: er valt niets te onderhandelen met een dictator die voor het grootste menselijke drama sedert de Tweede Wereldoorlog verantwoordelijk is. Een kennelijk bepleite politiek van verzoening jegens het Rusland van Poetin vergroot de appetijt van dictators, leert de ervaring met de Britse premier Chamberlain in 1938 ons. Esters visie is een-op-een terug te vinden op de Russische nieuwssites, voor wie die kan lezen.