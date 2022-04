‘Nieuwe’ hermeneutiek legt accent op menselijk gevoel

Van hermeneutiek (’de interpretatie van bijbelteksten en de vooronderstellingen van de bijbellezer’) binnen de theologie is sprake van alle tijden, zoals Arjen van den Os stelt (ND, 13 april). Hij heeft gelijk als hij wijst naar de Vroege Kerk waarin sprake was van verschil in uitleg tussen de Antiocheense en Alexandrijnse school. Maar hij had ook kunnen wijzen op wat Augustinus heeft gezegd over het omgaan met Gods Woord: ‘Als je mijn mensenwoord wilt geloven, dan moet je mijn woorden eerst met je verstand begrijpen, maar als je Gods Woord wilt begrijpen, dan moet je Gods Woord ..

