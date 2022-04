Echte vooruitgang vraagt vol inzetten op groen vernuft

Is economische groei nodig om over te schakelen naar een duurzamere samenleving? ‘De grote vraag is of er een vorm van groei en vooruitgang mogelijk is die binnen de grenzen van de planeet blijft. Dat is geen sinecure.’

Op een beurs over klimaatverandering in het Turkse Ankara wordt duurzame kleding getoond, maart dit jaar. We moeten 'omschakelen naar minder problematische grondstoffen (ijzer, zand en water)' en naar duurzame energie.

Twee recente VN-studies bevestigen nog eens wat we al langer wisten: het gaat niet goed met onze planeet. Het klimaat is op drift en de biodiversiteit neemt onrustbarend af. Hoe heeft het zo ver kunnen komen en wat kunnen we eraan doen?

Ons kabinet trekt miljarden uit om een transitie naar een duurzamer samenleving te bewerkstelligen. Om die miljarden te kunnen ophoesten is economische groei nodig. Anders kun je die maatregelen niet betalen.

Maar klopt dat wel? Bijt de slang hier niet in zijn eigen staart? Is die voortdurende groei niet juist het probleem? Schone groei is toch schone schijn? Dat is althans de analyse van de de-growth-beweging, letterlijk de ‘ont-groei’-beweging.

‘Geen enkel land met economische ..

