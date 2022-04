Het wachtgeld voor oud-wethouders is een vangnet, geen hangmat

Wachtgeld is vaak een dankbaar onderwerp voor onbegrip en ergernis in onze samenleving. Oud-bestuurders die nog jaren geld ontvangen terwijl ze weinig of niet werken, worden vaak gezien als zakkenvullers. Maar klopt dat beeld wel?

De term ‘wachtgeld’ is niet meer van deze tijd. In feite is er sprake van loopbaanbudget, of ‘startgeld’.

De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug en de nieuwe coalities worden gevormd. Zoals het er nu naar uitziet, zullen meer dan 500 wethouders stoppen. Deels door een bewuste keuze of vanwege hun pensioen. Het kan ook zijn dat wethouders in de nieuwe coalitie buiten de boot vallen. Het merendeel van deze stoppers zal voor langere tijd aanspraak maken op wachtgeld.

Gemiddeld is een oud-wethouder toch wel een jaar bezig voordat hij of zij ander werk heeft. Dat hangt samen met het bijzondere cv van de wethouder, die voor hij of zij in een bestuurlijke functie kwam heel ander werk deed. De huidige wachtgeldregeling gaat uit van sollicitatieplicht, waarbij de oud-bestuurders eens per week moeten solliciteren of iets van dien aard. D..

