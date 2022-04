Gebruik vrijmoedig de eed

‘Als er één woord is dat Jezus’ volgelingen niet van hun Heer hebben overgenomen, dan is het wel zijn strikte verbod op het zweren van een eed’, stelt Dick Schinkelshoek in zijn commentaar (ND, 14 april).

In Matteüs 5 kunnen we inderdaad lezen dat Christus het afleggen van een eed niet wil. Maar let op de context! Dan ontdek je dat Christus dit leert binnen de kring van het volk Israël. Binnen dat volk leeft, werkt en leert Hij.

Dáár moet gestopt worden met het afleggen van een eed (om redenen die Christus noemt). Daar houden we ons als volgelingen van Christus dan ook aan tot op de dag van vandaag. Binnen de kring van Gods volk volstaan we met een eenvoudig ja-woord, naar het bevel van Christus. Bij doop, openbare geloofsbelijdenis, kerkelijk huwelijk, bevestiging in het ambt en waar we in de kerk nog meer ja-woorden geven, beperken we ons tot een eenvoudig ‘ja’.

Buiten de kring van de kerk, in de ‘wereld’ gebruiken we vrijmoed..

