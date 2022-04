Adoptie is soms de enige kans

Na een adoptiestop van een jaar worden adopties uit het buitenland binnenkort hervat, onder striktere voorwaarden. Maar was helemaal stoppen met interlandelijke adopties niet verstandiger geweest?

Moet adoptie mogelijk blijven? 'Als ik zelf destijds niet uit een tehuis in Bangladesh was gehaald, had ik geen familie en geen kansen gehad; nu heb ik wel familie, zelfs een kind, en volop kansen.'

Minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming kwam vorige week met een voorstel hoe verder te gaan met het eerder fel door de commissie-Joustra bekritiseerde interlandelijke adoptiesysteem, waarop toenmalig minister Dekker prompt alle adopties opschortte.

De ‘polderoplossing’ die nu voorligt, is dat adoptie doorgaat, maar dat vier bemiddelingsbureaus worden teruggebracht tot één stichting waarop de overheid scherper toezicht kan houden. Weerwind zelf vraagt zich af hoe de vereiste forse investering zich verhoudt tot het dalende aantal adopties, tot jaarlijks soms onder de honderd kinderen. De vraag is: is helemaal stoppen niet verstandiger?

