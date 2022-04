In het bericht over gebrek aan opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen (ND, 15 april) blijkt directeur Eric Bloemkolk van stichting Soft Tulip zich vergist te hebben in enkele details. Zo is de stichting niet in 2006 opgericht maar in 1991. Ze is actief in Oekraïne sinds 2006. Verder zijn niet langer zeven, maar vier Nederlandse zorginstellingen betrokken in het samenwerkingsverband.