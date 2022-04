Met dienstverband zorgt de kerk het best voor haar werknemers

De basis voor de bezoldiging in de PKN is een dienstverband. Dat is in mijn overtuiging een groot goed. De kerk zorgt zo naar haar beste vermogen voor degenen die voor haar werken.Â

Tabitha van Krimpen pleit voor loon naar werken voor de zzp’er in de kerk (ND, 12 april). Dat op zich is sympathiek. Het appelleert aan een basaal rechtvaardigheidsgevoel. Ik denk echter dat haar voorstel niet nodig is, niet zal werken en ook ongewenst is. Ik beperk me in dit stuk tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Van Krimpen suggereert dat de zzp’er de toekomst heeft. Het aantal dienstverbanden voor onbepaalde tijd dat de kerk te bieden heeft, daalt. De kerk zal zzp’ers nodig hebben. Dat is naar mijn idee echter nog maar de vraag.

Op dit moment is het standaardtarief voor een gewone ‘preekbeurt’ 136 euro (exclusief reiskosten). In de loop der jaren is het bedrag stelselmatig verhoogd, meer dan de traktementen. Het besef leefde ..

