Paul van Geest wil met Andries Knevel een oproep doen om geld in te zamelen voor de zaligverklaring van paus Adrianus VI (Nederlands Dagblad, 12 april). Maar is hij vergeten dat deze paus in 1518 werd aangesteld tot grootinquisiteur, ofwel ketterjager van protestanten?

