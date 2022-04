Een uniform is lucratief: breng daarom naast de generaal ook eens de soldaat in beeld

Net zoals weinigen drie jaar geleden spontaan de naam van een viroloog konden opnoemen, kenden weinigen een half jaar geleden de naam van een generaal, actief of buiten dienst. Maar nu zijn ze niet meer van de buis te slaan. Nog even en zelfs Arjen Lubach zal ze met alle égards ontvangen.

Voor de huidige generaals is hun kostje gekocht nu ze dankzij Poetin BN’ers zijn geworden. Voorlopig leggen ze uit wat de strategie van de Russische legerleiding is bij de omsingeling van Marioepol. In de toekomst worden ze uitgenodigd voor De Geknipte Gast van Özcan Akyol of mogen samen met Diederik Gommers en Ab Osterhaus meedoen aan Wie is de Mol. Zo werkt het op het Mediapark, want met zoveel televisiekanalen is er een oneindige behoefte aan BN’ers.

