Alle kaarten moeten op onderhandelingen, ook al is dat tegen de strategie van Zelensky

In Duitsland wordt dezer dagen fel gediscussieerd over de vraag of men zware wapens als Leopard-tanks aan Oekraïne moet gaan leveren of dient af te wachten wat andere EU-landen van plan zijn. De Duitse regering is hierover verdeeld. Minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock (De Groenen) bepleit de levering van tanks, gevechtsvliegtuigen, oorlogsschepen en artilleriegeschut aan Kiev, terwijl Bondskanselier Olav Scholz (SPD) terughoudend is, evenals zijn partijgenote Christine Lambrecht, minister van Defensie.

President Vladimir Zelensky van Oekraïne en de Oekraïense Minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Kuleba zijn door de Duitse aarzeling zichtbaar geïrriteerd. De Duitse Bondspresident Frank-Walter Steinmeier was als gevolg..

