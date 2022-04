Het is niet erg als donorkind zijn biologische verwanten niet leert kennen

Dat op elkaar lijken, associëren we meestal met genetische verwantschap. Toch weet iedereen dat een werkelijke familieband schuilt in een gezamenlijk léven.

Op wie lijk je? Heb je de neus van je vader, het muzikale talent van je moeder? Vergelijken is onder familieleden een geliefd gezelschapsspel. Weinig is meer ontroerend dan jezelf terug zien in je kind, een neefje of nichtje of in een foto van een al lang overleden familielid.

Dat op elkaar lijken, associëren we meestal met genetische verwantschap. Toch weet iedereen dat een werkelijke familieband schuilt in een gezamenlijk léven. Met grapjes, verhalen, ruzies, gewoontes, doorgegeven spullen en rituelen wordt zo’n band door de tijd heen, door de generaties heen, gesmeed. Antropologen noemen dat doing family, wat lelijk te vertalen met ‘familie doen’.

Die sociale familieband ontstaat niet vanzelf. Het is een hoop werk. Toch schuilt er ook v..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .