Aanpak van het klimaat vraagt om oorlogsradicaliteit

Het kabinet wekt de indruk dat er voldoende tijd is om na te denken over een reactie op het laatste VN-klimaatrapport. Maar die tijd is er niet.

Radicaal zijn zit niet zo in ons DNA. De partij waar we bij horen heeft antirevolutionaire wortels. En Nederland als geheel is ook geen land van uitersten. Wie radicaal handelt, maakt brokken - het zit diep ingebakken. Maar wát als radicaal veranderen de minst slechte optie is? De Verenigde Naties waarschuwden vorige week dat acute actie geboden is, willen we de klimaatdoelen nog kunnen halen. Als het gaat om de overgang naar duurzaamheid moeten we daarom net zulke radicale stappen zetten als rond de Oekraïne-oorlog.

Toen Rusland Oekraïne binnenviel, besloot de Duitse regering over één nacht ijs tot een immense beleidsverandering. Het bijna pacifistische Duitsland verhoogde het defensiebudget in één keer met 100 miljard euro. Deze kordaat..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .