Vleesvervangers? We wilden toch minder bewerkt voedsel eten?

Twee artikelen in het Nederlands Dagblad van zaterdag 9 april gaan over minder vlees eten.

Hans Dagevos stelt in een interview met Piet H. de Jong dat de ‘Vegetarische Slager’ nooit een cent subsidie heeft gehad. Dat is niet waar. HP de Tijd meldde in 2019 dat dit bedrijf in 2015 318.420 euro heeft gekregen voor onder meer de ontwikkeling van een nieuwe vleesvervanger met extra veel eiwitten.

Verder wordt verwezen naar de vegakantine van de Technische Universiteit van Delft, die de CO 2 -uitstoot en stikstofuitstoot flink omlaag zou brengen. Stichting Agrifacts heeft echter boven tafel gekregen dat de klimaatwinst van deze vegakantine is opgeklopt.

Graag zou ik meer willen lezen over de duizenden bedrijven (voornamelijk familiebedrijven) die dagelijks actief zijn in de veehouderijsector om te zorgen dat het huidige stu..

