Hongaarse kerken de wacht aanzeggen, omdat zij Orbán steunen, is een slecht idee

In plaats van Hongaarse broeders en zusters de les te lezen, zouden we onze relaties met christenen in Hongarije moeten koesteren en er goed aan doen naar hen te luisteren.

Bij het lezen van de column van Ad de Bruijne van zaterdag 9 april moest ik denken aan een gesprek dat ik had met een jonge Hongaarse dominee, zo’n zestien jaar geleden. ‘Onze relatie met de Nederlandse kerken is eenzijdig’, zei hij. ‘Nederlanders lijken alleen geïnteresseerd te zijn in ons te vertellen hoe we het moeten doen, maar niet om van ons te leren.’ Er lijkt weinig veranderd te zijn in de afgelopen zestien jaar. Waarom stellen we ons op als profeet of messias in plaats van een gelijkwaardige relatie aan te gaan?

Ik heb zelf van 2005 tot 2018 in Hongarije gewoond en meegemaakt hoe Orbán zijn greep op de Hongaarse samenleving verstevigde. Ik hoorde en zag de propaganda, zag nieuwssites plotseling van toon veranderen, hoorde verhale..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .