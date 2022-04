Het wereldleed is nooit ver weg bij de Matthäus-Passion

Uitvoering van de Matthäus-Passion door de Nederlandse Bachvereniging in theater De Oosterpoort in Groningen, april 2022. (beeld ND)

Kommt, ihr Töchter, helft mir klagen.

De grote zaal van theater De Oosterpoort in Groningen stroomt langzaam vol. Ouders met kinderen die voor het eerst een concert bezoeken, studenten die voor een schappelijke prijs naar binnen kunnen, licht grijzende pensionado’s die hier ogenschijnlijk goed de weg weten. De sfeer is prettig gespannen. Eindelijk, na een stilte van twee jaar, is de Matthäus-Passion op deze zaterdagavond in april weer in de concertzaal te beluisteren. De uitvoerenden deze avond zijn de musici van de Nederlandse Bachvereniging. Dit koor en orkest brengen de Matthäus-Passion al vanaf 1921 – met uitzondering van de oorlogs- en coronajaren – in elke veertigdagentijd ten gehore.

En saai wordt het nooit. Dat heeft ongetwijfeld t..

