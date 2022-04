Je hoort er niemand over, maar ook de airco helpt energie te besparen

Energie besparen is goed voor het klimaat en als het aardgas betreft is het ook nog een protest tegen Poetin en zijn afschuwelijke oorlog. Een airco kan daarbij helpen.

Allerlei maatregelen om energie te besparen, passeren de revue: muur- en dakisolatie verbeteren, HR++ glas, een (hybride) warmtepomp, aardwarmte en gewoon de thermostaat lager zetten. Merkwaardig genoeg wordt de airco in dat rijtje niet genoemd.

Bij airco denken we natuurlijk aan warme zomerdagen. Een airco brengt dan enige verkoeling in huis. Maar verwarming? Dat kan ook, omdat een airco een warmtepomp is die in twee richtingen kan werken. In de zomer pompt de airco warmte van binnen naar buiten, zodat een kamer afkoelt. Airco’s doen dat met een goed rendement. Omgekeerd kan de airco ook warmte aan de (koude) buitenlucht onttrekken en naar binnen pompen, naar de woonkamer bijvoorbeeld. Een airco verbruikt daarbij veel minder energi..

