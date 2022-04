Schrik niet van het geweld. Zeker niet rond Goede Vrijdag

We worden meegesleept in een vorm van denken dat het kwaad volledig op een ander projecteert. Dat is een verstarring die bij uitstek gaat leiden tot nog meer geweld. onderzoek naar de doden in het Oekraïense Boetsja.

Bij het zien van de invasie van Oekraïne bezette ons één gevoel: verrassing. Hoe kan dit in onze tijd gebeuren? De vele jaren van vrede in ons werelddeel hebben de gedachte laten postvatten dat vrede de normale wijze van bestaan is. Voor militairen die ik spreek is dat al jaren een frustratie. Zij die de oorlog hebben gezien in Cambodja, Rwanda, Bosnië, Afghanistan, Mali, beseffen dat het eerder omgekeerd is. Als je onveiligheid hebt gevoeld, de haat, de verwoesting, dan weet je dat de vrede de uitzondering is.

De verrassing dat oorlog nog bestaat ontregelt ons diep. Volgens filosoof Charles Taylor heeft dat te maken met de vooruitgangs- en beschavingsgedachte die in de Verlichting is geworteld. Als mensen hun toevlucht nemen tot ge..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .