De column van Hilbrand Rozema (ND, 12 april) geeft duidelijk aan waar het misgaat met de oplossing van de woningnood. Zeshonderd huizen slopen en er 137 voor in de plaats bouwen! Begrijpt u dat de woningnood zo alleen maar groter wordt? Onbegrijpelijk dat de minister niet ingrijpt. In dezelfde krant lees ik dat er huisvesting voor Oekraïners wordt gezocht, en dat de vereniging Eigen Huis waarschuwt dat de nieuwbouwhuizen voor grote groepen Nederlanders niet betaalbaar zijn. Waar moeten al deze mensen dan wonen? De snelste oplossing is een totaal sloopverbod. Dan kan de vrijgekomen capaciteit gebruikt worden om extra huizen te bouwen.