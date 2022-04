Afgescheept met een fles wijn

De Jonge theoloog des Vaderlands Tabitha van Krimpen neemt het in haar artikel (ND, 12 april) op voor ‘bevlogen vernieuwers met hart voor de kerk’, voor ‘mensen die de kerk goed kan gebruiken’, ‘creatieve mensen, vol ideeën en plannen’. Ze ziet dat velen van hen ‘uitgeblust en gedesillusioneerd’ thuis zitten omdat ze de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. De kerk scheept hun bevlogenheid af met een wijntje en een boekje. Mag ik - als niet-bedrijfskundige - een tip geven aan alle theologen die ‘zzp’ willen blijven? Maak je eigen ‘verdienmodel’ door via je website of andere marketingkanalen je (kerk)diensten aan te bieden. Compleet met bijbehorende uurtarieven die jij billijk acht. Dan zal vanzelf blijken dat ‘de arbeider zijn/haar loon waard is. Ik overweeg als klassieke gemeentepredikant om hetzelfde te gaan doen. Wellicht zit ik er dan over een tijdje nóg een beetje méér ‘warmpjes bij.