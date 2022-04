Elektrische fiets

Het artikel van Matthijs Gordijn over elektrische fietsen (ND, 13 april) is wel erg eenzijdig.

Wij als senioren fietsen veel met onze e-bikes en laten de auto vaak staan. Onze gezondheid staat niet toe dat we lange einden wandelen of vaker lopend naar onze afspraken gaan of boodschappen doen. En we hebben zo onze beweging tijdens de

fietstochten. Met een ‘gewone’ fiets zou dit niet meer mogelijk zijn en ben je op de auto aangewezen. Wat meer nuance zou gepast zijn.

