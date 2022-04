Op Witte Donderdag zullen weer velen naar The Passion, een muzikaal paasevenement, kijken.

Daarin zal dit keer Maria Magdalena, die volgens de NCRV-KRO door Jezus in een leidende positie werd gezet, de boodschap brengen: ‘Alles komt goed!’

Ja, alles komt goed, dat zegt ook het evangelie, want toen wij op Goede Vrijdag ruw met Jezus Christus afrekenden, was God ondertussen in Hem bezig om ons met zich te verzoenen. Jezus stierf voor ons en onze zonden om ons tot God te brengen! Ik vind het ontroerend mooi hoe iemand als de apostel Paulus dit sterke verlangen van God en van Christus onder woorden brengt:

‘Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God Zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij u: laat u met God verzoenen.’ (2 Korinthiërs 5 vers 20)

‘Alles komt goed’, ja, helemaal goed voor een ieder, die eenvoud..

