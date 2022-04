We hebben weerbarstige liederen nodig

‘De Bijbel is spannender dan de hedendaagse liedcultuur’, vat Bram van de Beek zijn column ‘Geliefde liederen’ samen (ND, 6 april) en dat onderschrijf ik als organist en pianist van harte! Zelf heb ik destijds in heel wat gemeenten het opwekkingslied geïntroduceerd, maar moet nu helaas constateren dat de evangelische liedcultuur op veel plaatsen domineert, ten koste van het traditionele kerklied en zeker ook van de psalmen. Maar onze weerbarstige tijd en onze weerbarstige levens roepen mijns inziens ook om weerbarstige liederen, zeker ook om psalmen met een hartstochtelijke schreeuw naar God om recht te doen en recht te zetten. Zelf begeleidde ik onlangs nog met dissonante akkoorden Psalm 2: ‘Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch? Wat is de waanzin toch die zij beramen?’

De psalmen weerspiegelen ons hele geloofsleven en geven er diepgang aan. Theoloog Gerrit Immink verwoordt het zo in zijn boek Overtuigd gereformeerd: ‘De mens wordt getoond in zijn zonde en schuld, in zijn kwetsbaarheid en ellende, in zijn hoop en verlangen, maar ook in zijn ziekte en leed.’ En daarom haak ik, juist in deze hectische tijden, naar de psalmen en ben ik blij met gemeenten waarin deze niet worden verwaarloosd. Ik hoop er nog veel te mogen begeleiden - en dan inderdaad niet alleen de ‘mooie’ verzen!

