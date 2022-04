Ook bij Poetins oorlog voelt Biden de hete adem van Trump in de nek

Wat betekent Bidens aanpak van het conflict in Oekraïne voor diens populariteit in eigen land? Amerika-deskundigen Koen Petersen en Willem Post geven hun mening. ‘Trump profiteert van zijn oppositierol.’

Tot de Russische invasie van Oekraïne had Joe Biden meer oog voor de coronapandemie, de Amerikaanse economie of klimaatverandering dan voor nationale veiligheid. Maar de voorbije weken zijn Vladimir Poetin en de Russische dreiging voor de wereld met stip bovenaan de agenda van de Amerikaanse president komen te staan.

Sterker nog: Biden heeft ervoor gekozen zich op te werpen als de leider van de vrije wereld. Hij noemde Poetin ‘een oorlogsmisdadiger’ en ‘een slager’ en kwam onlangs tijdens zijn veelbesproken bezoek aan Polen tot zijn, door velen als onverstandig getypeerde, felle verzuchting: ‘For God’s sake, this man cannot remain in power’.

En ook niet onbelangrijk: diverse Europese landen hebben beloofd fors meer uit te willen geven aan ..

