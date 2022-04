Rust voorgangers toe in zelfkennis

Ik ben het met Jan Schippers (ND, 7 april) eens dat voorgangers naast theologische training meer kundigheid en karaktervorming (in deugden) nodig hebben. Dit naar aanleiding van verschillende gevallen waarbij toonaangevende voorgangers grensoverschrijdend gedrag hebben getoond.

Hij pleit voor meer coaching, loopbaanbegeleiding en taakafbakening. Dat roept bij mij een vraag op: hoe vindt karaktervorming plaats? Wanneer ben ik gegroeid als persoon? Is het niet in de moeilijkheden en crisissen van het leven dat je uitgedaagd wordt tot groei? En dan komt het erop aan, houd je stand of schiet je in de misleiding en onmacht met alle schadelijke gevolgen van dien voor anderen en jezelf?

Ik houd graag een pleidooi om voorgangers toe te rusten in zelfkennis: wie ben ik, hoe zit ik in elkaar, wat zijn mijn talenten en wat zijn mijn valkuilen en schaduwzijden? Daarop gebaseerd kunnen ze toegerust worden in geestelijke oefeningen, zoals die in de monastieke traditie van de kerk wordt gepraktiseerd: stilte, eenzaamheid, luis..

