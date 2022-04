Het bestaan van de kerk is niet afhankelijk van het Joodse volk

Met belangstelling hebben wij de samenvatting gelezen van een lezing van Pieter de Boer, onder de titel ‘Israël is geen vriend maar broeder’ (ND, 8 april). Wij begrijpen de intentie van De Boer en wij zijn het met hem eens dat Joden veel onheil is aangedaan (denk aan onder andere de Holocaust) en dat we moeten strijden tegen het antisemitisme. Ook wij beseffen met dankbaarheid dat wij, inclusief de Joden zelf, bijna de gehele Bijbel aan Israëlieten te danken hebben. Maar toch hebben wij een paar kritische kanttekeningen.

De Boer gelooft dat het Israël als etnisch volk nog steeds het specifieke volk van God is, en dat christenen zijn ingelijfd bij het verbond met Israël. Maar hoe ziet hij dat verbond met Israël? In het Oude Testament lezen we over Gods genadeverbond en van de specifieke gestalten ervan, gesloten met Abraham, Izaäk, Jakob en Israël. Maar door het werk van Jezus Christus heeft het genadeverbond een nieuwe gestalte gekregen, namelijk in zijn bloed (zie bijvoorbeeld 1 Korinthiërs 11 vers 25). Dat biedt genade aan ieder mens van alle volken, inclusief het Joodse. Daarom ontvangt elke Jood en niet-Jood die Jezus in het geloof aanneemt, eeuwige zaligheid. Hij of zij gaat behoren tot zijn lichaam, tot zijn kerk of gemeente, het enige nieuwtestame..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .