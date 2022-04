Wat na het fiasco in Afghanistan? Militaire interventies vereisen een haalbaar doel

De val van Kabul in augustus 2021 heeft het debat over westerse militaire inmenging aangewakkerd. En terecht. De resultaten vallen op zijn zachtst gezegd nogal tegen. In twintig jaar tijd slaagde de internationale gemeenschap er niet in om in Afghanistan een stabiele staat op te bouwen. En, erger nog, ondanks alle goede bedoelingen heeft de lokale bevolking flink te lijden gehad onder de voortslepende oorlog: er waren meer dan zeventigduizend burgerdoden te betreuren. Uiteindelijk zijn de Afghanen terug bij af, nu de Taliban weer de macht in handen hebben.

Die uitkomst weegt niet op tegen de enorme kosten. Bijna tachtigduizend Afghaanse veiligheidstroepen sneuvelden. De internationale gemeenschap verloor meer dan zevenduizend militairen, ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .